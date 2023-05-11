В Красноярском крае ликвидировали нарколабораторию и 2 килограмма готовой синтетики. Фото: УФСБ по краю

В Красноярском крае сотрудники регионального управления Федеральной службы безопасности накрыли подпольную лабораторию по производству наркотических средств синтетического происхождения. В каком именно населенном пункте это произошло, не уточняется. Да это и не принципиально. Суть в другом.

- Местный житель, закупив химическое оборудование и реактивы, организовал по месту своего проживания лабораторию по производству синтетического наркосодержащего вещества. Изготовив пробную партию мефедрона, мужчина намеревался ее сбыть, но был задержан сотрудниками УФСБ. В ходе обыска в нарколаборатории изъято оборудование, прекурсоры и наркотическое средство мефедрон общей массой 2 килограмм. Подозреваемый задержан и находится под стражей, - рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе ведомства.

На бедового «химика» завели уголовное дело. Ему грозит очень большой срок.