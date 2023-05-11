Фото: МВД

Полиция опубликовала кадры смертельного ДТП произошедшего в южном районе Красноярского края. На трассе Каптырево-Субботнино обнаружен затопленный водой автомобиль Toyota белого цвета. Авария произошла 11 мая.

Фото: МВД

Автомобиль был найден в водоеме, над водой были видны только задние колеса и бампер. Для извлечения автомобиля пришлось использовать специализированное оборудование. В машине было обнаружено пять тел: 4 парня и девушка. Молодым людям от 18 до 20 лет. Парни являлись студентами студентами Щушенского сельскохозяйственного колледжа, 18-летняя девушка ранее обучалась там же.

Причина аварии пока не установлена, но следы заноса на асфальте позволяют предположить, что водитель не справился с управлением во время поворота.