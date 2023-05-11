Красноярский инженер с критикой оценил флагшток на Николаевской сопке. Фото: Сергей Лопатин

Красноярский инженер Сергей Лопатин вновь осмотрел конструкцию флагштока, установленного перед новогодними праздниками. Полгода не прошло, а у специалиста уже масса замечаний, которыми он поделился в интернет-пространстве. В первый раз он побывал там, когда еще лежал снег, много было скрыто под ним, а сейчас смог в полной мере оценить «картину мира».

По его словам открылись многие недочеты, допущенные при монтаже. В частности, на земле разбросаны сети питания, но нет контура заземления, Лопатин их не нашел. Не завершен фундамент, нет бетонной подливки там, где необходимо закрыть пустоты. Гайки можно руками откручивать. Хотя там нужно было применять динамометрический ключ. Одним слово, как такое вообще можно было принять в эксплуатацию, недоумевает специалист.

Добавим, что высота конструкции составляет 100 метров, а вес – 70 тонн. Недолгое время она носила статус самой высокой конструкции в России, но затем ее сместил флагшток в Санкт-Петербурге, размер которого 105 метров.