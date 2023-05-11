На улицы Красноярска выехали мотополицейские. Фото: ГИБДД

На улицы Красноярска выехал мотовзвод красноярского полка ДПС. В пресс-службе ГИБДД города рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск, что все патрульные мотоциклы марки «БМВ» прошли технический осмотр, предсезонное техническое обслуживание и полностью готовы к ежедневной работе.

Кстати, для мобильного подразделения дорожной полиции города это уже двенадцатый сезон. Патрульные мотоциклы оснащены всем необходимым для оперативной работы по надзору за дорожным движением.

- Опыт прошлых сезонов показал, что мотопатрули ДПС эффективны при выявлении различных нарушений ПДД участниками дорожного движения, особенно водителями мототехники. Кроме того, данное подразделение отличается мобильностью и скоростью прибытия на места дорожно-транспортных происшествий, а также к месту возникновения дорожных заторов с целью их ликвидации и проведения распорядительно-регулировочных действий, - рассказали в ГИБДД.

По сложившейся традиции мотовзвод полка ДПС откроет сезон совместно с красноярскими байкерами 13 мая.