Красноярский «Поезд здоровья» определился с графиком на май. Фото: КрасЖД

Красноярский передвижной консультативно-диагностический центр «Доктор Войно-Ясенецкий (Святитель Лука)» определился с графиком командировки на май. Он посетит станции в Ужурском и Назаровском районах, а также в городе Дивногорске.

Конкретно:

- с 15 по 17 мая – Ужур;

- 18 мая – Крутояр (Ужурский район);

- 19 мая – Красная Сопка (Назаровский район);

- 20 мая – Глядень (Назаровский район);

- с 21 по 23 мая – Назарово;

- 24 и 25 мая – Дивногорск.

Для того, чтобы попасть на прием, необходимо иметь полис ОМС, паспорт, выписки из медицинских документов. График работы – с 8.00 до 18.00 часов.

Добавим, что «Поезд здоровья» - это совместный проект ОАО «РЖД» и правительства Красноярского края. В нем размещены клинико-диагностическое, телемедицинское и консультативное подразделения. Оборудованы кабинеты функциональной диагностики, ультразвукового и эндоскопического исследования, стоматологический кабинет, рентген-кабинет, лаборатория, перевязочная и аптечный пункт.

Прием ведут узкие специалисты – хирург, офтальмолог, эндокринолог, отоларинголог, невролог и др. Пациенты смогут пройти обследования и получить результаты анализов, а также проконсультироваться у врачей краевых учреждений здравоохранения и специалистов клиник федерального подчинения.