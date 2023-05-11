Ситуация с COVID-19 на территории Красноярского края стабилизировалась Фото: Мария ЛЕНЦ

Ежедневно на территории Красноярского края фиксируется менее 60 случаев заболевания COVID-19. Таким образом ситуация относительно стабилизировалась. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор. И приводит цифры, с чем пришлось столкнуться краю, начиная с 16 апреля 2020 года – именно в тот день был зафиксирован первый случай ковида у пациента, вернувшегося из отдыха из европейской страны.

- Диагноз коронавирус был установлен жителям края почти 440 тысяч раз.

- Самое большое количество инфицированных в сутки зафиксировано 12 февраля 2022 года – 8 192 заболевших.

- Было проведено более 7 миллионов 740 тысяч тестирований на коронавирус.

Несмотря на относительно благополучную обстановку, эпидемиологи продолжает последовательный контроль над тем, чтобы не допустить распространения COVID-19. В частности, в постоянном режиме проводится мониторинг за циркуляцией штаммов, в настоящее время преобладает «Омикрон».