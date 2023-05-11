Красноярские школьники нашли информацию о своих предках благодаря участию в патриотическом фестивале

В краевом центре проходит уникальный фестиваль «Красноярск. Летопись Победы». Фото: пресс-служба администрации города

Мероприятие проходит в Красноярске уже в восьмой раз. В этом году фестиваль посвящён событиям Великой Отечественной войны, произошедшим в 1943 году. Дата выбрана не случайно, ведь ключевым битвам этого переломного года войны исполняется 80 лет. Участники фестиваля - школьники с 8 по 11 классы со всех районов города.

Перед ГорДК школьники продемонстрировали навыки строевой подготовки, а оценить умения ребят было предоставлено представителям Военно-инженерного института СФУ. В подготовке к фестивалю участники рисовали романы и делали к ним текстовое сопровождение. Каждая команда представила итоги своего труда экспертам-музейщикам городов, в которых прошли битвы. Сейчас все романы опубликованы на сайте музея «Мемориал Победы». Кстати благодаря тщательной подготовке к фестивалю, двое школьников – Никита Филатов и Роман Зыков смогли отыскать информацию о своих прадедах-участниках Великой Отечественной войны.

Владислав ЛОГИНОВ, мэр Красноярска:

- «Летопись Победы» - это удивительный фестиваль, он погружает нас в события военных лет. То, что ребята продемонстрировали сегодня - это отличный результат командной работы, это опыт, который поможет им лучше понять прошлое, а значит и правильно поступать в будущем.

- В процессе работы я выяснил, что двоюродный брат моего прадеда был участником Парада Победы, танкистом. Это волнительно и приятно, что теперь многие узнают о его подвиге, - рассказывает ученик 11 класса школы №155 Никита Филатов.

Ребята, участвующие в театрально-драматическом направлении, представили свои сценические работы по повести Константина Симонова «Дни и ночи». Они сами смастерили декорации и реквизит. Всего в фестивале приняло участие больше 1500 учащихся.