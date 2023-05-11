В Красноярске пьяный водитель без прав сбил курьера на велосипеде. Фото: Наш мкр. Солнечный. Красноярск

В Красноярске пьяный водитель сбил курьера-велосипедиста. Это произошло накануне вечером, 10 мая, в микрорайоне Солнечном, на проспекте 60 лет Образования СССР. На видео, которое появилось в паблике «Наш мкр. Солнечный», можно увидеть происходящее.

Молодой человек с курьерской сумкой на спине переходил по пешеходному переходу, при этом велосипед он вел рядом, как требуют правила дорожного движения. Однако водитель «Ниссан Альмера» летел на скорости, проигнорировал знаки, что впереди регулируемый перекресток, а для него горит красный свет. Он врезался в 26-летнего пешехода. Тот подлетел и упал на дорогу. На видео понятно, что он двигал руками, однако тяжесть травм сложно понять. На место прибыли сразу две бригады медиков, пострадавшего доставили в больницу.

Что касается автомобилиста. Инспекторы ДПС освидетельствовали его, прибор показал 1,118 мг/л. К тому же установлено, что лихач никогда в жизни не проходил обучение в автошколе, прав на вождение транспортного средства у него нет. На него составили несколько административных протоколов – за пьяную езду, за отсутствие ОСАГО и водительских прав.