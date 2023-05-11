Майская зачистка: более 4 000 тонн мусора отправились на полигон за четыре дня

В этом году сроки проведения общегородских субботников сдвинулись из-за капризов природы – тольков начале мая горожане смогли навести порядок на улицах, в городских парках и скверах. Всего в Красноярске в масштабной уборке приняли участие более 88 тысяч человек, которые привели в порядок 1,3 гектаров городской территории. Общими усилиями было собрано более 11 тысяч кубометров мусора. В левобережной технологической зоне вывозила собранное «Красноярская рециклинговая компания».

В компании отмечают, что весной горожане и сельчане левобережной технологической зоны выносят на площадки для сбора ТКО, в среднем, на треть больше мусора, чем в другие периоды. Люди готовятся к майским праздникам и к лету, перебирают гардероб, обновляют мебель, чистят подвалы и погреба.

Ожидаемо добавляют отходов и продолжительные праздничные дни - с 6 по 9 мая спецтехника подрядчиков КРК отправляла на полигоны более 900 тонн мусораежедневно. 8 мая был установлен своеобразный рекорд – почти 1 200 тонн отходов.

«В контейнерах и мульдах весной оказывается огромное количество вещей – одежды, обуви, игрушек, зачастую в хорошем состоянии. Этим вещам можно было бы найти куда более достойное применение: например, в Красноярске есть множество пунктов, куда можно сдать старые вещи на переработку или благотворительность. Одежду, пригодную для дальнейшего использования, принимают в храмах», - отмечают в КРК.

Традиционно встречаются на площадках для накопления ТКО новогодние ёлки, а также огромное количество мешков с остатками косметического ремонта. В связи с чем региональный оператор в очередной раз напоминает: выносить вместе с бытовыми отходами можно остатки именно косметического ремонта (старые отделочные материалы и покрытия (обои, линолеум), оконные рамы, дверные коробки).

Несущие и ограждающие конструкции и их элементы (стены, перекрытия, заполнения проёмов, перегородки, кирпичи, бетонные блоки, шифер и т.д.); коммуникационные конструкции (системы инженерно-технического обеспечения: трубы, кабели, радиаторы отопления и т.д.) – это строительные отходы, и региональные операторы их не вывозят. Владелец таких отходов должен сам позаботиться о том, чтобы их вывезли на специализированный полигон, для этого нужно обратиться в свою управляющую компанию или в организацию, имеющую лицензию на обращение с такими отходами.

Но больше всего мусора сейчас в частном секторе, причем, не вполне «бытового» – порубочные остатки деревьев и кустарников, листва, ветки. Несмотря на то, что с начала «мусорной реформы» все регоператоры разъясняют: отходы садов и огородов не входят в сферу их ответственности, люди продолжают складировать ненужное на контейнерных площадках для ТКО. В результате объемы отходов в праздничные дни растут как на дрожжах.

В общей сложности за 4 дня выходных на лицензированный полигон силами левобережного регионального оператора отправилось 4 тысячи тонн отходов.