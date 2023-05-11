Погибшими в аварии на юге Красноярского края оказались четыре студента и девушка. Фото: МВД

Погибшими в аварии на юге Красноярского края оказались четыре четверо парней и одна девушка. Уточненную информацию сообщает краевая прокуратура. Напомним, что сегодня 11 мая, в 5 часов 35 минут на 4-м километре автодороги Каптырево – Субботнино (в Шушенском районе) в пруду был обнаружен автомобиль «Тойота Карина» белого цвета. Чтобы достать его из воды, потребовалась помощь спасателей.

Внутри находились тела пяти человек, личности которых в настоящее время установлены. Молодым людям от 18 до 20 лет. Парни являлись студентами студентами Щушенского сельскохозяйственного колледжа, 18-летняя девушка ранее обучалась там же.

- По предварительным данным причиной ДТП могло стать превышение водителем установленной скорости движения. В непосредственной близости от транспортного средства на обочине имеются следы заноса и опрокидывания. Точные причины происшествия устанавливаются, - прокомментировали в прокуратуре.

В ходе проверки будут установлены причины и условия гибели людей, дана оценка соблюдению законодательства о безопасности дорожного движения. По результатам проверки будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования. Добавим, что проверку также организует региональный следком.