Лучшим экспортером в сфере строительных технологий и материалов в Красноярском крае признан Комбинат «Волна»

Региональный этап конкурса организован Центром поддержки экспорта – подразделением центра «Мой бизнес». На звание лидеров претендовали компании из Красноярска, Лесосибирска, Кодинска, из Большой Мурты, Минусинска, Шушенского, Емельянова, которые занимаются экспортом несырьевых неэнергетических товаров и услуг. По итогам конкурса определено пять победителей среди представителей малого и среднего бизнеса, пять – среди крупных предприятий.

Организаторы рассказали, что ежегодный конкурс призван стимулировать экспортную активность бизнеса, повысить конкурентоспособность товаров, производимых в крае, и популяризировать успешный опыт организаций-экспортеров.

Победу на региональном этапе конкурса «Экспортер года» в сфере строительных технологий и материалов по итогам 2022 года одержало ООО «Комбинат «Волна» (дочернее общество АО «ХК «Сибцем»). Компания отправила за прошлый год на экспорт в Республику Казахстан продукцию собственного производства в общем объеме свыше 307 миллионов рублей.

По словам Владимира Геберлейна, управляющего директора ООО «Комбинат «Волна», продукцию в Республику Казахстан компания экспортирует уже много лет:

- Свою продукцию мы поставляем в казахстанские города Нур-Султан, Усть-Каменогорск, Павлодар и Алматы. Отгружаются в основном фасады для строительства многоэтажных домов и жилых комплексов.

Добавим, что победители регионального этапа смогут принять участие во Всероссийском конкурсе «Экспортер года», который учрежден Правительством РФ и входит в перечень мер национального проекта «Международная кооперация и экспорт».