В Красноярске отправили в колонию директора компании-застройщика за обман дольщиков на 206 миллионов рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске отправили в колонию очередного руководителя компании-застройщика. Это уже восьмое уголовное дело с обманутыми дольщиками за два года, рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевой прокуратуры.

Речь идет о 44-летнем директоре фирмы «АртиСтрой-М». Установлено, что в 2014 году он получил разрешение на строительство многоэтажки с подземной автостоянкой по улице Карла Маркса, 213. Начал заключать договоры с покупателями квадратных метров. Итого продал 68 квартир 59 клиентам. Собрал 206 миллионов рублей. Однако обязательства не выполнил: дом не достроен, квартиры не готовы, дольщики обмануты, деньги потрачены.

При этом застройщик проворачивает криминальную схему: он и его родственники заключали, как физические лица, договоры займа с местным девелопером с общим долгом больше 100 миллиона рублей. После он повесил этот долг на компанию.

С учетом позиции государственного обвинителя суд вынес приговор: 3 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Что касается дольщиков, принято решение, что дом будет достроен за счет бюджетных средств.