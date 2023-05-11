Новоселье на Крайнем Севере

Знаковым в эти дни стало новоселье в новом доме по улице Ленина, 62А в гп Северо-Енисейский. Соседями в новом 16-ти квартирном доме стали сотрудники полиции, Лесопожарного центра, ЦРБ, Управления торговли, РУО, коммунальной службы, Соврудника и других предприятий и учреждений.

Дом построен на деньги бюджета Северо-Енисейского муниципалитета. Современные материалы и полы с подогревом на первом этаже, облицованные лоджии, сенсорные светильники в подъездах, пандусы, детская площадка, телеантенны, интернет, радиоточки, дымовые извещатели в каждой квартире и ещё много других достоинств порадовали новоселов. Получившие ключи от новых одно- и двухкомнатных квартир благодарили районные власти аплодисментами.

Анастасия Полонская, учитель начальных классов школы №2 гп Северо- Енисейский, как молодой специалист получила квартиру в этом доме с большой благодарностью к власти района. Она здесь закончила школу, получила образование в краевом центре и в свою школу вернулась. Константин Акимкин, летчик- наблюдатель Лесопожарного центра не только поблагодарил власть муниципалитета, но и считает, что теперь можно задуматься о пополнении семьи.

В каждой квартире было шумно от жителей нового дома, которые пришли с родными и близкими, в каждый подъезд зашли первыми кошки, как говорится наудачу. Люди благодарили администрацию района за такие щедрые подарки - жилье жители Крайнего Севера получили на бесплатной основе, как и в прежние годы. Вручая ключи новоселам, Глава района Алексей Рябцев сказал: «Живите, радуйтесь и берегите свой дом», а также пообещал жителям новоселье в ещё двух строящихся домах в этом году.