В Красноярске выбирают самую красивую сирень!

Рисунок Алисы Салтыковой

С сегодняшнего дня на сайте «Комсомолки» открылось голосование за работы участников конкурса «Волшебная сирень». Поддержать юных художников можно по 23 мая. Победителями станут 5 красноярских детских садов – именно их и представляют воспитанники со своими работами.

Так, Алиса Салтыковаиз детского сада №112 изобразила нежную веточку сирени. Но описание к ней оставила весьма серьезное и даже полезное: «Кусты сирени быстро растут, поэтому их используют для укрепления склонов от оползней. Также цветки сирени применяют в медицине».

Воспитанница детского сада № 84 София Хачатряннарисовала девочку под сиреневым зонтом. Это не образное выражение. Зонт, действительно, состоит из сиреневых веточек.

Рисунок Софии Хачатрян

Напоминаем, конкурс «Волшебная сирень» — это лишь начало масштабной акции «Сиреневый день», которую седьмой год подряд совместно проводят Красноярский алюминиевый завод компании РУСАЛ и медиагруппа «Комсомольская правда» — Красноярск.В финале запланирована высадка сиреневых кустов в различных районах города. В том числе, сиреневые аллеи появятся в детских садах-победителях конкурса. Это приз для финалистов.

Имена победителей станут известны 25 мая – это будут лидеры голосования. Поэтому сейчас многое зависит от группы болельщиков участников. Чем активнее будет поддержка, тем больше шансов на победу.

Напоминаем, что можно проголосовать сразу за нескольких участников конкурса и повторно вернуться к голосованию спустя 24 часа.

Проголосовать можно на странице конкурса здесь!