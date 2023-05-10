В Канске утонул пьяный 15-летний подросток

Фото: СК

В Канске СК завел уголовное дело после того, как на реке Кан утонул пьяный 15-летний подросток. Как сообщили в ведомстве, признаков криминальной смерти нет.

Все произошло 6 мая 2023 года. 15-летний парень и его 19-летний приятель выпивали на берегу протоки реки в селе Бражное, после чего старший парнишка уснул. Спустя некоторое время, когда проснулся, то не обнаружил подростка возле себя.

Молодой человек поднялся на крутой берег реки и увидел парнишку в воде. Спустившись к нему, он вытащил его на берег, но подросток был мертв.

По одной из версий, паренек пошел в березняк за березовым соком и, следуя по крутому берегу, оступился и упал в воду.

По предварительным данным, смерть наступила в результате механической асфиксии вследствие закрытия дыхательных путей водой.