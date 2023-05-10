Как в Красноярском крае повышают надежность электроснабжения

На юго-западе региона стартовал один из ключевых проектов Группы «Россети», направленных на повышение надежности электроснабжения потребителей - реконструкция подстанции «Шарыповская». Энергообъект мощностью 250 МВА обеспечивает электроэнергией потребителей Шарыповского района Красноярского края, в числе которых Березовский угольный разрез и Березовская ГРЭС, на которую приходится 11% от всего объема выработки электроэнергии в регионе.

В ходе модернизации энергетики смонтируют на открытых распределительных устройствах 10 современных элегазовых выключателей напряжением 220 кВ и 12 выключателей напряжением 110 кВ со встроенными трансформаторами тока. Все устанавливаемое оборудование служит для включения и отключения токовой нагрузки в нормальных и аварийных режимах.

Новый тип выключателей проще в эксплуатации, реже требует ремонта и отличается высокой надежностью. Благодаря применению элегаза коммутационные аппараты пожаро- и взрывобезопасны. Новое энергооборудование произведено в России. На реконструкцию подстанции «Шарыповская» «Россети» направят более 1 млрд рублей.

Напомним, что в конце прошлого года энергетики завершили реконструкцию крупнейшей в Сибири подстанции 1150 кВ «Итатская», расположенной также в Шарыповском районе края. А в ближайшее время энергетики планируют начать тех перевооружение питающего центра 220 кВ «БУР-1», также участвующего в электроснабжении Березовского угольного разреза.