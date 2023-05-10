В Красноярске сняли новый выпуск тревел-шоу «Непровинция» с писателем Александром Цыпкиным

Александр Цыпкин фото: скриншот нового выпуска

Красноярск в очередной раз засветился в тревел-шоу. Но этот раз город стал темой для нового выпуска «Непровинция» с писателем Александром Цыпкиным.

Снималось шоу еще в ноябре. Героями стали трое красноярцев, через истории которых была показана краевая столица. Так Цыпкин встретился с директором Института гастрономии СФУ и ресторатором Алексеем Горенским, художником Юрием Авериным и чемпионом-паралимпийцем Алексеем Бугаевым.

Александр признался, что ожидал от Красноярска немного другого, более стереотипного – сплошного мороза, алюминия и суровых мужчин в шапках-ушанках. Но был приятно удивлен, когда Сибирь в лице краевой столицы открыла ему абсолютно другие грани.