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НовостиОбщество10 мая 2023 7:02

В гостиницы, хостелы и квартиры Красноярского края в 2022 году заселилось больше миллиона человек

Это на 20% больше, чем в 2021 году
Татьяна ИЛЬИНА

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае в прошлом году в гостиницы, хостелы и квартиры заселилось больше миллиона жильцов. Это на 20,2% больше, чем в 2021 году, сообщает Красноярскстат.

Почти половина гостей региона приехала по делам и для решения каких-либо профессиональных задач – такую цель обозначили 51,9% жильцов. Еще 32,7% выбрали Красноярский край местом проведения отпуска или досуга. Еще 16,7% прибыли в больницы и санатории края.

Подавляющее большинство всех гостей региона – 98,6% - русские.