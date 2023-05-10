Пьяный житель в Назарово проехался по пешеходной дорожке в центре города

Фото: скриншот видео

В Назарово полиция задержала водителя, который пьяным проехался по пешеходным дорожкам на центральном городском перекрестке. Как выяснилось, это не первое его правонарушение, сообщает ГУ МВД по Красноярскому краю.

Видео появилось в соцсетях. На кадрах видно, как водитель с газона выезжает по тротуару на пешеходный переход. Инспекторы тут же начали поиск машины и нашли ее в одном из дворов.

Нарушителем оказался 39-летний мужчина, который к тому же оказался пьяным – прибор показал 0,92 мг/л при норме 0,16 мг/л. Оказалось, что в 2020 году его уже привлекали к ответственности за вождение в нетрезвом виде. На этот раз его ждет уголовное дело и штрафы за отсутствие полиса ОСАГО и движение по пешеходным дорожкам.