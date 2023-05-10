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НовостиПроисшествия10 мая 2023 6:05

В Лесосибирске вандалы повредили четыре могилы на кладбище

Заведено уголовное дело
Татьяна ИЛЬИНА

Фото: ГУ МВД по Красноярскому краю

В Лесосибирске полиция завела уголовное дело по статье «Надругательство над телами умерших и местами их захоронения» после того, как неизвестные повредили надгробия на местном кладбище. Всего пострадало четыре могилы, сообщает ГУ МВД по Красноярскому краю.

В дежурную часть обратились родственники только одного из усопших.

Расследование на данный момент идет, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Напомним, это не первый в этом году случай вандализма на кладбище Лесосибирска. В марте там повредили 23 надгробия. Полиция нашла молодого человека, который мог быть причастен к этому.