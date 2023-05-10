Полиция задержала подозреваемого в убийстве 80-летней женщины в Дивногорске 11 лет назад

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В Красноярске следователи задержали мужчину, которого подозревают в убийстве 80-летней женщины. Преступление было совершено 11 лет назад, сообщает СУ СК России по региону.

Мертвую жительницу Дивногорска нашли в собственной квартире с многочисленными ножевыми ранениями 7 января 2012 года. Тогда преступника найти не удалось.

В 2023 году криминалисты повторно взялись за дело. Они вновь провели дактилоскопический учет отпечатков пальцев и обнаружили совпадение со следами 40-летнего местного жителя. Его вскоре нашли и задержали.

Сотрудники установили, что мужчина во время новогодних праздников решил занять денег у друга. Того дома не оказалось, и горожанин постучал в дверь к пожилой соседке. Она открыла, но отказалась дать деньги незнакомцу. Тогда мужчина попросился в туалет, а когда его пустили в квартиру, взял на кухне нож и напал на женщину. Он нанес ей больше 50 ударов, после чего обыскал квартиру. Денег не нашел и скрылся.

Сейчас жителю Дивногорска предъявили обвинение по двум статьям. Он находится под стражей и ждет суда.