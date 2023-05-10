За убийство и издевательство над щенками житель Красноярского края получил условный срок

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В Ужурском районе к 3 годам и 2 месяцам лишения свободы за жестокое обращение с животными приговорили местного жителя. Срок условный, сообщает прокуратура Красноярского края.

Дело рассматривалось с 2021 года. Как показала проверка, в июле два бездомных щенка забрались во двор к местному жителю. Мужчина взял деревянный черенок и стал избивать одного из них. Когда тот погиб, изверг переключился на второе животное. Его не смутило, что жестокую сцену видели два его маленьких ребенка.

Оба тельца житель региона выкинул в мусорный бак. К счастью, один из малышей выжил. Его нашел сосед, а неравнодушные жители помогли выходить животное.

Почти 10 месяцев решение по делу не принималось, после чего прокуратура передала его следователям.

Суд назначил 3 года и 2 месяца лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Приговор вступил в законную силу.