В Красноярском крае мужчину, вырубившего лес на 36 миллионов рублей, приговорили к 3 годам и 10 месяцам колонии

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В Красноярском крае мужчину, незаконно вырубившего лес на 36 миллионов рублей, приговорили к 3 годам и 10 месяцам колонии общего режима. Как рассказали в прокуратуре, под топор попали 5900 кубов березы, сосны и лиственницы.

Все произошло еще в 2019 году. Предприниматель, занимавшийся легальным лесозаготовлением, решил незаконно заработать на этом.

- Лесозаготовщик использовал в своих целях права граждан на заготовку древесины для собственных нужд путем оформления на имя различных физических лиц договоров купли-продажи лесных насаждений для строительства жилых помещений и хозяйственных построек и последующей заготовки древесины, - пояснили в прокуратуре.

Таким образом он выкупил 55 комплектов документов, чтобы на их основании заключить договоры купли-продажи. Затем, при помощи наемных рабочих, вырубил около 6000 кубов леса, который потом продал. В результате лесному фонду нанесен ущерб более 36 миллионов рублей.

Было заведено уголовное дело по статье «незаконная рубка лесных насаждений». Суд признал предпринимателя виновным.