День Победы в Красноярском крае отпраздновали без происшествий

Фото: ГУ МВД по Красноярскому краю

Мероприятия ко Дню Победы в Красноярском крае прошли без серьезных происшествий. За порядком 9 мая следило более 4,4 тысяч сотрудников полиции, сообщает ГУ МВД России по региону.

Торжества прошли в 111 городах и населенных пунктах края, в них приняло участие 226 тысяч человек. Чтобы все прошло спокойно, кроме полиции для охраны общественного порядка привлекли сотрудников Сибирского ЛУ МВД России, слушателей СибЮИ МВД России, Росгвардию, ГУСФИН, народных дружинников, охранников и казаков Енисейского казачьего войска.

Нарушений общественного порядка удалось не допустить.