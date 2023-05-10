Красноярцы пожаловались на торгующий алкоголем и сигаретами магазин в 30 метрах от детского сада и школы

Фото: телеграм-канал Дмитрия Горяева

В Красноярске в Роспотребнадзор с жалобой обратились горожане. Их возмутил магазин, в котором продавали алкоголь и сигареты несмотря на то, что меньше чем в 30 метрах находятся детский сад и школа. Об этом сообщает Дмитрий Горяев, главный санитарный врач региона.

Сотрудники ведомства обратились в суд. На заседании представитель магазина просил отказать в иске, ссылаясь на то, что незаконную торговлю в нем уже прекратили. Однако с помощью системы «Честный знак» было доказано другое.

В итоге суд постановил прекратить розничную торговлю подобных товаров и признал деятельность магазина незаконной.

Пока что решение суда в законную силу не вступило.