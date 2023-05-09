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НовостиПроисшествия9 мая 2023 12:34

Под Красноярском утонула пятилетняя девочка

Спасатели просят родителей следить за своими детьми
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Под Красноярском утонула пятилетняя девочка

Под Красноярском утонула пятилетняя девочка

Фото: Мария ЛЕНЦ

Под Красноярском утонула пятилетняя девочка. Информацию «Комсомольской правде»-Красноярск сообщили в Службе спасения края. Трагедия произошла в поселке Емельяново, на берегу реки Качи, буквально пару часов назад.

Сначала от очевидцев поступило сообщение, что ребенок пропал. На место были направлены оперативные службы, в том числе подразделение краевого учреждения «Спасатель». Осматривали берег и воду. Увы, но именно в реке и обнаружили тело девочки. Его передали сотрудникам полиции, далее наверняка проверку будет проводить следственный комитет. И уже по результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дело.

Спасатели обращаются к родителям с просьбой: не оставляйте детей у водоемов без присмотра. А где были родители этой, погибшей пятилетней девочки? Почему она оказалась на берегу реки без присмотра взрослых?