В Красноярске торжественное шествие 9 мая посетили 10 тысяч человек Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске торжественное шествие на площади Революции, посвященное Дню Победы, посетили 10 тысяч человек. Такую информацию озвучили в краевой полиции. Отметим хорошую организацию мероприятия, а также принятые меры безопасности. Во время шествия не произошло ни одной нештатной ситуации. Также не поступало информации о каких-либо происшествиях из других городов и районов края.

Напомним, что в этом году мы отмечаем уже 78 годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Подготовка к событию началась задолго. В силу объективных причин пришлось перекроить традиционную программу. В этом году отказались от парада военной техники. Но зато свою выправку и строевую подготовку показали подразделения силовых структур края. На Красной площади и возле музейного центра «Площадь Мира» прошла выставка военной техники. Здесь также было много горожан, в том числе с детьми. Погода как никогда подходящая для праздника.

Закончится празднование Дня Победы в Красноярске салютом. Фейерверки будут запущены в 22:00. Место запуска – обычное, одна баржа будет находиться напротив гостиницы «Огни Енисея», вторая рядом с торговым центром «Красноярье