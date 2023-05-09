На Енисее вода стремительно поднялась и затопила машину на паромной переправе. Стоп-кадр видео

В Красноярском крае неблагоприятная паводковая ситуация. Пока одни спасатели борются с ландшафтными пожарами и поджигателями, другие сейчас контролируют подъем воды в реках, особенно там, где подтопление грозит населенным пунктам. После прохладного апреля в край, наконец, пришло тепло, а вместе с ним и активное таяние льда.

Вот такое видео появилось сегодня, 9 мая, в интернете. Затопленный почти по самую крышу легковой автомобиль в десятке метров от суши. ЧП произошла на паромной переправе недалеко от поселка Стрелка (здесь Ангара впадает в Енисей).

«На переправе резко поднялась вода в Енисее из-за того, что сорвало лед в Ангаре. Человек не успел отогнать машину, ждал паром» - комментарий в паблике «ЧП Красноярск». Это не единственный подобный случай. В соцсетях сообщают, что едва не утонуло еще несколько автомобилей, оставленных неподалеку от кромки воду.

Сложности сейчас и владельцев приусадебных участков в поселке Стрелка. В настоящее время подтоплен один частный дом. Полицейские помогают местным жителям эвакуироваться, проводят оповещение жильцов близлежащих домов, обеспечивают охрану общественного порядка, а также сохранность оставленного в домах имущества.