В Красноярском крае ожидается высокая пожарная опасность IV класса Фото: Мария ЛЕНЦ

В среду 10 мая в южных районах Красноярского края ожидается высокая пожарная опасность IV класса. Такую информацию сообщает ГУ МЧС России по региону. Добавим, что всего по федеральной классификации существует пять классов пожарной опасности. Четвертая означает «высокая». Это предостережение касается, в первую очередь тех, кто намерен сжигать мусор на дачных участках, развести костер в лесу или пустить палы на лугах.

В крае действует особый противопожарный режим, который запрещает любой открытый огонь. Но если крупные штрафы не пугают нарушителей, какие еще меры наказания им нужны, чтобы возымели действие? По данным на 9 часов утра сегодня, 9 мая, было зафиксировано 10 палов сухой растительности. На 13 часов – уже 17 палов. Все они ликвидированы: пожарные и добровольцы справились.

Но что нас ждет 10 мая? По данным синоптиков – отсутствие осадков и небольшой ветер. Этого достаточно, чтобы ситуация вдруг вышла из-под контроля. Для тех, у кого короткая память: 7 мая 2022 года в результате массовых пожаров и пыльной бури в разных районах Красноярского края сгорели более 350 жилых домов, около сотни человек пострадали, восемь – погибли. Те, кто это пережил, вспоминают: «Мы побывали в аду».