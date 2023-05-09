В столице Хакасии завершился отопительный сезон Фото: Мария ЛЕНЦ

В столице Хакасии завершился отопительный сезон. Такая информация появилась на официальном сайте города. Цитируем: «Учитывая резкое потепление в Абакане и прогноз на высокую температуру на 8 и 9 мая, а также поступающие просьбы горожан, принято решение о завершении отопительного периода в Абакане сегодня, 8 мая, с 13.00 часов».

А что в Красноярске? Сегодня, 9 мая, столбик термометра даже в тени дотягивается до отметки +30 градусов. При этом радиаторы во многих квартирах жарят на полную мощность – так, что руку обжигает. Власти города пообещали принять решение об окончании отопительного сезона после праздников. Горожане спрашивают: неужели нельзя как-то повлиять на этот процесс? Например, снизить подачу тепла на входе в многоквартирный дом? И тогда в квартирах станет комфортнее, и цифры в квитанциях на коммуналку станут меньше.

По нормативам отопительный сезона положено завершить, когда среднесуточная температура воздуха в течение пяти дней поднимается выше +8 градусов.