В Красноярске на Дубровинского автомобиль скорой помощи попал в ДТП. Фото: ЧП Красноярск

В Красноярске автомобиль скорой помощи попал в аварию. ДТП зафиксировала камера наружного наблюдения, установленная на высотном здании на улице Дубровинского, затем видео опубликовал «ЧП Красноярск».

По видео можно понять, что автомобиль скорой помощи едет по улице Дубровинского от Коммунального моста в сторону Культурно-исторического центра. Дорога для него пустая. И тут со встречной полосы иномарка решила вдруг развернуться. Видимо, водитель легковушки в тот момент видел цель, но не видел препятствие – и вылетел на чужую полосу с разворотом как раз в момент приближения спецмашины. Фактически подставил свой бок. Водитель скорой помощи не успел затормозить. Но это еще не все. Нарушителя от удара развернуло и он, сделав еще один разворот, врезался в спецмашину уже задом.

В результате одна половина дороги на Дубровинского полностью перегорожена. Нет информации, куда направлялась машина скорой помощи, был ли в ней пациент. Виновника ДТП установят госавтоинспекторы.