В Красноярске прошел торжественный митинг у Мемориала Победы. Фото: ЗС края

В День Победы в Красноярске прошел торжественный митинг на площади Мемориала Победы. По традиции он открывает праздничные мероприятия 9 мая. На нем присутствовали врио губернатора Михаил Котюков и мэр города Владислав Логинов. А также председатель Заксобрания края Алексей Додатко, митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон, ветераны, труженики тыла, дети войны и жители Красноярска.

Собравшиеся возложили цветы и венки к Вечному огню и почтили память погибших минутой молчания.

- Сегодня память о том подвиге дает нам силы бороться с недобитым фашизмом, который расцвел у границ нашей страны. Мы знаем, что мы выстоим, что победа будет за нами. Праздник победы сегодня стал нравственным камертоном, по которому мы можем судить о здоровье целых стран и народов, - отметил в своей речи Алексей Додатко.