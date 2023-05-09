В столице Хакасии открыли памятник Герою России. Фото: пресс-служба правительства республики

В Абакане в преддверии Дня Победы открытии памятник Герою России Игорю Ахпашеву. Он стал первым уроженцем Хакасии, который был удостоен этого высокого звания. Бронзовый бюст появился в сквере на привокзальной площади в Абакане, рядом с памятником «Сыновьям Хакасии, погибшим в локальных войнах».

Старший лейтенант, командир танковой роты 74-й гвардейской отдельной мотострелковой бригады 28-го армейского корпуса Сибирского военного округа погиб 13 января 1995 года в городе Грозном. Танк Игоря Ахпашева первым прорвался к одной из ключевых позиций боевиков – зданию Совета министров Чечни. Сочетая огонь и маневр, Ахпашев уничтожил десять огневых точек противника, обеспечив продвижение мотострелков и десантников.

Танк Игоря шел в последний бой с открытыми люками. Когда в него попал снаряд гранатом та, экипаж отказался покинуть свою машину и сдаться окружившим его боевикам. Экипаж продолжал бой в горящем танке и погиб смертью героев от взрыва сдетонировавшего боезапаса...

Указом Президента Российской Федерации от 15 мая 1995 года за мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского долга, гвардии старшему лейтенанту Ахпашеву Игорю Николаевичу присвоено звание Героя Российской Федерации с вручением знака особого отличия – медали «Золотая Звезда».

Мать героя поблагодарила всех, кто причастен к появлению монумента, это глава Хакасии Валентин Коновалов, министерство культуры республики, Совет старейшин хакасского народа, скульптор Михаил Баскаков. Она сказала:

- Игорь был прекрасным организатором, к нему всегда тянулись другие ребятишки. Он был очень доброжелательным и открытым человеком, у него всегда было много друзей… Помню, когда его провожали на учебу, пришел весь класс – мы даже с отцом подойти не могли к сыну. Для нас родителей, родственников очень важно, что здесь, на малой Родине, появился памятник Игорю. Спасибо всем людям, которые постарались, чтобы это случилось.

Памятник был создан известным московским скульптором Михаилом Баскаковым. Среди его работ такие образцы монументального искусства как «Военное детство» в Магнитогорске, «Сын полка» и «Памятник пограничникам» в Курской области, «Памятник Зиничеву» в Москве и многие другие. Михаил Баскаков также является автором памятника Герою России Аймиру Миягашеву.