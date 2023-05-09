В Ачинске оштрафуют семью за шашлыки в лесу. Фото: МВД

В Ачинске оштрафуют семью, которая выехала за город пожарить шашлыки в лесу – и это несмотря на то, что в крае введен особый противопожарный режим. Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе полиции, накануне участковый вместе со специалистами охотнадзора и Ачинского лесничества проводили рейд. И заметили дым в лесном массиве вблизи деревни Орловка.

Как оказалось, семья приехала на природу, на берег водоема, чтобы отдохнуть. Достали мангал, развели огонь и начали жарить мясо. На вопрос, знают ли о противопожарном режиме, граждане отдыхающие ответили: угли ведь в мангале, никакого вреда от них нет, и вообще огонь же у них закрытый. Видимо, не ведают, сколько уже в этом сезоне по вине «безвредных» мангалов в крае лесных пожаров произошло.

В отношении 49-летнего главы семейства оформили административный протокол. Штраф ему грозит солидный – до 50 тысяч рублей. Добавим, что в случае возгорания виновникам грозит вплоть до уголовной ответственности.