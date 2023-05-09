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НовостиОбщество9 мая 2023 3:39

На севере края Красноярского края поставщик продуктов заплатит штраф 20 тысяч рублей

Роспотребнадзор нашел у него нарушения
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
На севере края Красноярского края поставщик продуктов заплатит штраф 20 тысяч рублей

На севере края Красноярского края поставщик продуктов заплатит штраф 20 тысяч рублей

Фото: Елена СЕРЕБРОВСКАЯ

На севере Красноярского края поставщик продуктов заплатит штраф в размере 20 тысяч рублей. Такую информацию сообщили «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора. Причина – многочисленные нарушения, которые были найдены специалистами при проверке склада хранения пищевых продуктов.

Речь идет о поселке Снежногорск, где живут сотрудники Усть-Хантайской ГЭС с семьями. Всего около восьмисот человек. Сложная транспортная доступность, сообщения в основном только вертолетом – однако это не снимает ответственности с предпринимателя за его нарушения. Так, работники склада не проходили обязательный медосмотр. Не проводится контроль за условиями хранения продуктов, транспорт для доставки пищевых продуктов не подвергается регулярной мойке и дезинфекции и прочие. На ООО «Альтаир» наложен штраф в размере 20 тысяч рублей.