На севере края Красноярского края поставщик продуктов заплатит штраф 20 тысяч рублей Фото: Елена СЕРЕБРОВСКАЯ

На севере Красноярского края поставщик продуктов заплатит штраф в размере 20 тысяч рублей. Такую информацию сообщили «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора. Причина – многочисленные нарушения, которые были найдены специалистами при проверке склада хранения пищевых продуктов.

Речь идет о поселке Снежногорск, где живут сотрудники Усть-Хантайской ГЭС с семьями. Всего около восьмисот человек. Сложная транспортная доступность, сообщения в основном только вертолетом – однако это не снимает ответственности с предпринимателя за его нарушения. Так, работники склада не проходили обязательный медосмотр. Не проводится контроль за условиями хранения продуктов, транспорт для доставки пищевых продуктов не подвергается регулярной мойке и дезинфекции и прочие. На ООО «Альтаир» наложен штраф в размере 20 тысяч рублей.