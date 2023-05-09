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НовостиОбщество9 мая 2023 2:46

В Красноярске открылся сезон фонтанов

По традиции – ко Дню Победы
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
В Красноярске открылся сезон фонтанов

В Красноярске открылся сезон фонтанов

Фото: ИВАНОВА Диана

В Красноярске открылся сезон фонтанов. По многолетней традиции – ко Дню Победы. Перед этим специалисты их проверили, привели в порядок все механизмы. Запуск фонтанов символизирует наступлением теплого сезона, вскоре на улицы города вывезут пальмы, зазеленеют вертикальные фигуры, а на клумбах появятся цветы. Что касается променада на проспекте Мира, наверняка и он продолжится.

В администрации города рассказали, что на Театральной площади сегодня, 9 мая, с 12 до 13 часов будет работать фонтан под музыкальное сопровождение, а в 20 часов начнется светомузыкальное шоу. Струи воды заставят танцевать по музыку, среди композиций будет классика, современные композиции и, конечно же, мотивы военных лет.

Посмотреть такие шоу красноярцы и гости города смогут каждую пятницу и субботу, с 21 до 22 часов – до конца сентября.