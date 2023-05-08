В Красноярском крае из-за активного таяния снега затопило 31 приусадебный участок

Фото: ГУ МЧС по Красноярскому краю

Из-за активного таяния снегов на реках Большой Кемчуг и Жуковка в Козульском районе затопило 31 приусадебный участок. 15 из них используются как дачи, сообщает ГУ МЧС по региону.

На место выехали сотрудники ведомства. В самом населенном пункте развернули два пункта временного размещения, однако они пока пустуют. Все проживающие на участках, а это 38 человек, включая троих детей, остались у родственников.

Ситуацию держит под контролем администрация и сотрудники МЧС.