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НовостиПроисшествия8 мая 2023 10:10

В Красноярском крае из-за активного таяния снега затопило 31 приусадебный участок

Людей расселили по родственникам
Татьяна ИЛЬИНА

Фото: ГУ МЧС по Красноярскому краю

Из-за активного таяния снегов на реках Большой Кемчуг и Жуковка в Козульском районе затопило 31 приусадебный участок. 15 из них используются как дачи, сообщает ГУ МЧС по региону.

На место выехали сотрудники ведомства. В самом населенном пункте развернули два пункта временного размещения, однако они пока пустуют. Все проживающие на участках, а это 38 человек, включая троих детей, остались у родственников.

Ситуацию держит под контролем администрация и сотрудники МЧС.