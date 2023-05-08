В Красноярском крае мужчина руками набрал в мешки и своровал 600 килограммов зерна

Фото: ГУ МВД по Красноярскому краю

В Курагинском районе мужчину задержали в тот момент, когда он перевозил на своей машине 15 мешков с краденным зерном. Набрал его житель Красноярского края на одном из предприятий региона, сообщает ГУ МВД по региону.

Груженную машину сотрудники ДПС остановили ночью в апреле. Водитель не смог объяснить, откуда у него мешки с дробленым зерном – ни документов, ни чеков на покупку у него не было. Тогда на место отправили оперативную группу.

Выяснилось, что водителю 1981 года рождения позвонил коллега и предложил ограбить предприятие, на котором оба трудились. Попасть внутрь удалось без труда – ворота открыл сторож.

После этого мужчина в одиночку руками набрал 600 килограммов зерна в 15 мешков, выдал «напарнику» 200 рублей на сигареты и уехал. Практически тут же его остановили полицейские.

Все похищенное вернули на склад, а на вора завели уголовное дело. Ему грозит до двух лет тюрьмы.