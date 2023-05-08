Проект «Больше, чем путешествие» стартовал в Красноярском крае

Фото: скриншот видео телеграм-канала Михаил Котюков

В Красноярском крае стартовал федеральный проект «Больше, чем путешествие». Он направлен на то, чтобы привлекать жителей регионов к прогулкам по родным местам, сообщает правительство региона.

Вместе с участниками проекта на Торгашинский хребет по самой длинной лестнице в России поднялся и врио губернатора края Михаил Котюков:

- Проект нацелен на то, чтобы мы узнавали историю родного края, получали удовольствие от прогулок, заряжались энергией и улучшали свое настроение. Я приглашаю всех красноярцев отправляться в пешие походы, а также всех желающих приезжать в наш город и присоединяться к проекту. Уверен, что он найдет массу почитателей! Мы со своей стороны сделаем все, чтобы для себя смогли найти маршруты как любители экстрима, так и те, кто ценит спокойные прогулки.

Вместе с Михаилом Котюковым до скалы Арка дошла активная молодежь краевой столицы: это участники «Движения первых», призеры Всероссийского студенческого конкурса «Твой ход», Молодежных дельфийских игр и регионального движения «Красхайкинг».

Ребята отметили, что это отличная возможность лучше узнать регион и его историю.

- Такие прогулки по окрестностям Красноярска заряжают энергией на целый день и очень радуют. В общем пеший туризм имеет большое значение для нашего края, ведь у нас много объектов, куда можно отправиться за живописными природными красотами и видами, - рассказала одна из участниц похода, Полина Купреева.

Торгашинский хребет выбрали для похода не просто так – это одно из наиболее популярных мест отдыха как местных жителей, так и гостей края. На выбор – более 100 километров троп различной сложности, которые разметили участники движения «Красхайкинг».

С 2021 года подняться наверх можно по самой длинной лестнице России – в ней 1 683 ступени. Она соединяет Торгашинский хребет с другой достопримечательностью региона – национальным парком «Красноярские столбы». Они образуют единый туристический кластер с общей сетью пешеходных троп.

Красноярский край вошел в 13 пилотных проектов, где по программе «Больше, чем путешествия» в майские праздники организовали пешеходные экскурсии с главами регионов и молодежью. Главная идея подобных экскурсий – возродить туризм в стране и использовать его как инструмент для патриотического воспитания молодежи.