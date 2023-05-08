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НовостиПроисшествия8 мая 2023 5:55

Житель Красноярского края может получить 2 года тюрьмы за незаконно добытого лося

Также ему грозит штраф за незаконное хранение ружья
Татьяна ИЛЬИНА

Фото: ГУ МВД по Красноярскому краю

В Туруханском районе полиция завела уголовное дело на местного жителя, который незаконно убил лося. Мужчине грозит до 2 лет тюрьмы, сообщает ГУ МВД по региону.

Охотник ехал на снегоходе, когда заметил в лесу лося. С собой у мужчины было гладкоствольное ружье, которое он и пустил в дело. Затем он разделал тушу и отвез домой. Там он хранил мясо в пристройке к дому, где его и нашли полицейские.

Нанесенный ущерб составил около 80 тысяч рублей.

На жителя Красноярского края завели уголовное дело, также ему грозит штраф за незаконное хранение оружия.