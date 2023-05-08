В селе Назаровского района «оживили» памятник Великой Отечественной войне

Фото: телеграм-канал "Наш Назаровский район"

В Сохновке Красноярского края в преддверии праздника 9 мая «оживили» памятник Великой Отечественной войне. С загримированным "под бронзу" летчиком-героем смогли сфотографироваться все местные жители, сообщает администрация.

Кроме фотографии сельчане получили георгиевские ленты – символ победы и воинской доблести.

Напомним, в Красноярске празднование Дня Победы начнется с 8.00 утра с регистрации на традиционную легкоатлетическую эстафету.

Мероприятия продлятся целый день и завершатся салютом – его запустят с двух точек, с баржи на Енисее напротив гостиницы «Огни Енисея» и торгового центра «Красноярье».