За поджигание травы и мусор на участках на жителей Красноярского края заведено почти 200 дел

Фото: ГУ МЧС по Красноярскому краю

В Красноярском крае на поджигателей сухой травы и тех, кто не следит за порядком на своей территории, с начала сезона заведено более 190 административных дел. При этом палов в регионе зарегистрировано уже около 100, сообщает ГУ МЧС по краю.

Еще более 250 дел заведено на тех, кто плохо следит за пожарной безопасностью, в том числе на придомовой территории.

В выходные дни ожидается сухая и ветреная погода, так что будет усилена работа по профилактике и реагированию на ландшафтные и природные пожары. Рейды и патрулирования проходят ежедневно – однако не все жители края обращают внимание на введенный в 44 муниципалитетах особый противопожарный режим. Только за последние сутки было оштрафовано 5 человек, которые разводили костры и сжигали мусор и траву.