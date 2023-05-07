Красноярские полицейские вернулись домой из четырехмесячной командировки в Херсонскую область

Фото: МВД

В Красноярск вернулся сводный отряд полицейских, находившийся четыре месяца в командировке на территории Херсонской области. Как рассказали в МВД, сотрудников встречали из длительной поездки не только друзья и родные, но и первые лица края, а также руководители силовых и правоохранительных ведомств.

Во время командировки полицейские несли службу по охране общественного порядка в Херсонской области.

По прибытию сотрудников МВД наградили благодарственными письмами губернатора, благодарностями председателя Законодательного Собрания, архиерейскими грамотами, а также ведомственными наградами МВД России и ГУ МВД России по Красноярскому краю.