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НовостиОбщество7 мая 2023 6:27

Красноярские полицейские вернулись домой из четырехмесячной командировки в Херсонскую область

Во время встречи сотрудников МВД наградили ведомственными наградами
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ
Фото: МВД

Фото: МВД

В Красноярск вернулся сводный отряд полицейских, находившийся четыре месяца в командировке на территории Херсонской области. Как рассказали в МВД, сотрудников встречали из длительной поездки не только друзья и родные, но и первые лица края, а также руководители силовых и правоохранительных ведомств.

Во время командировки полицейские несли службу по охране общественного порядка в Херсонской области.

По прибытию сотрудников МВД наградили благодарственными письмами губернатора, благодарностями председателя Законодательного Собрания, архиерейскими грамотами, а также ведомственными наградами МВД России и ГУ МВД России по Красноярскому краю.