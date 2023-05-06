В Красноярском крае в ДТП на пустой трассе погиб один человек и пострадали трое

Фото: скриншот из видео ГИБДД

6 мая в Красноярском крае произошло смертельное ДТП на трассе. Об этом сообщает ГИБДД.

Трагедия произошла утром на дороге Булатово-Новопетровка. ВАЗ под управлением 29-летнего парня съехал в кювет и перевернулся. В аварии погиб 23-летний пассажир. При этом ни о каких помехах машине не сообщается.

Водитель и две пассажирки – 15-летние девушки (решили покататься с взрослыми знакомыми) госпитализированы. В ГИБДД сообщают, что никто из них не был пристегнут. Проводится проверка.