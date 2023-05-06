Под Красноярском составили протокол на сжигавшего в бочке сухую траву мужчину

Фото: МВД по Красноярскому краю

В поселке Емельяново поймали местного жителя, который сжигал в бочке сухую траву. Об этом сообщает МВД по Красноярскому краю.

Напомним, что в Емельяновском районе действует противопожарный режим. Однако это не помешало 60-летнему мужчине в ветреную погоду жечь траву в бочке на своем участке.

Увидев полицию, мужчина сразу же потушил все водой, а в дальнейшем до последнего отрицая свою вину. В итоге на него составили протокол за нарушение пожарной безопасности, что влечет за собой штраф в 10-20 тысяч рублей.