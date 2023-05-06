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НовостиПроисшествия6 мая 2023 8:01

Житель Минусинска украл две бензопилы и спрятал их по елку

В отношении мужчины завели уголовное дело
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Минусинске задержали местного жителя, подозреваемого в краже электроинструментов. Об этом сообщает МВД по Красноярскому краю.

В полицию обратился мужчина, который сообщил, что кто-то украл с пилорамы две его бензопилы STIHL. Сумма ущерба составила 140 тысяч рублей. Вскоре был задержан виновник, 39-летний минусинец рассказал, что раньше работал на базе. Ночью он проник на территорию, вскрыл замок и украл электроинструменты.

Фото: МВД по Красноярскому краю

Фото: МВД по Красноярскому краю

Краденное он спрятал в лесу под елкой. В дальнейшем подозреваемый собирался сдать бензопилы в ломбард. Инструменты уже вернули владельцу, а в отношении мужчины завели дело по статье «кража».