Житель Минусинска украл две бензопилы и спрятал их по елку

Фото: Мария ЛЕНЦ
В Минусинске задержали местного жителя, подозреваемого в краже электроинструментов. Об этом сообщает МВД по Красноярскому краю.
В полицию обратился мужчина, который сообщил, что кто-то украл с пилорамы две его бензопилы STIHL. Сумма ущерба составила 140 тысяч рублей. Вскоре был задержан виновник, 39-летний минусинец рассказал, что раньше работал на базе. Ночью он проник на территорию, вскрыл замок и украл электроинструменты.
Фото: МВД по Красноярскому краю
Краденное он спрятал в лесу под елкой. В дальнейшем подозреваемый собирался сдать бензопилы в ломбард. Инструменты уже вернули владельцу, а в отношении мужчины завели дело по статье «кража».