Житель Минусинска украл две бензопилы и спрятал их по елку

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Минусинске задержали местного жителя, подозреваемого в краже электроинструментов. Об этом сообщает МВД по Красноярскому краю.

В полицию обратился мужчина, который сообщил, что кто-то украл с пилорамы две его бензопилы STIHL. Сумма ущерба составила 140 тысяч рублей. Вскоре был задержан виновник, 39-летний минусинец рассказал, что раньше работал на базе. Ночью он проник на территорию, вскрыл замок и украл электроинструменты.

Фото: МВД по Красноярскому краю

Краденное он спрятал в лесу под елкой. В дальнейшем подозреваемый собирался сдать бензопилы в ломбард. Инструменты уже вернули владельцу, а в отношении мужчины завели дело по статье «кража».