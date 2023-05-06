В Железногорске 16-летний подросток с другом пытался скрыться от полиции на мопеде

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В Железногорске полицейские задержали 16-летнего подростка, который с другом-пассажиром пытался скрыться на мопеде. Об этом сообщает МВД по Красноярскому краю.

Мопед «Хонда Дио» госавтоинспекторы заметили на улице Матросова. Его попытались остановить, но водитель проигнорировал это требование. Началась погонять, которая, впрочем продлилась недолго. На улице Красноярская мопедист остановился.

Оказалось, что за рулем находился 16-летний парень. На мопед он накопил сам, но обучения в автошколе не проходил. ПДД он знал плохо, что не помешало ему взять с собой друга, и ездить по встречной полосе.

На подростка составили сразу четыре протокола: за езду без прав, нарушение перевозки пассажиров, неисполнение требования об остановке и езде по тротуару. Кроме того, информацию о нарушителе передали в ПДН, теперь юному байкеру грозит постановка на учет.