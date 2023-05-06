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НовостиПроисшествия6 мая 2023 4:35

В Красноярском крае за неделю дистанционные мошенники обманули 235 человек

Сумма ущерба – более 48 миллионов человек
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
В Красноярском крае за неделю дистанционные мошенники обманули 235 человек

В Красноярском крае за неделю дистанционные мошенники обманули 235 человек

Фото: Мария ЛЕНЦ

Телефонные аферисты за минувшую неделю обманули 235 жителей Красноярского края. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Всего с начала года жертвами мошенников стал 3 731 человек. За неделю красноярцы отдали аферистам 48 миллионов рублей, а за 5 месяцев нового года – 849,5 миллионов.

Так, жителю Красноярска позвонил мужчина, который представился полицейским из Москвы. Он сказал, что расследует дело работников банка, которые передавали данные клиентов мошенников, в этот список попала информация мужчины. В итоге чтобы защитить свои деньги красноярец перевел на «безопасный счет» 3,9 млн рублей.