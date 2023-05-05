Депутаты красноярского Горсовета предлагают отменить торги на застройку рынков «Луч» и «Южный»

Территории по обе стороны улицы Шахтеров, которые планируется застроить Фото: Мария ЛЕНЦ

Депутаты красноярского городского Совета предлагают отменить торги на застройку территорий бывших рынков «Луч» и «Южный» на улице Шахтеров. Сама идея не вызывает возражения, вопрос – к концепции, к деталям.

Дело в том, что в существующем варианте договор о комплексном развитии территорий на Шахтеров не отвечает потребностям горожан в социальной инфраструктуре. Здесь предлагают выстроить высотные здания со скверами, парковками, супермаркетами и офисными помещениями на первых этажах высоток. Но почему-то не уделено внимания школам, детским садам, поликлиникам.

В настоящее время проходит судебное разбирательство о признании недействующим постановления администрации города о комплексном развитии этих несмежных территорий. После того, как это произойдет, нужно будет разработать новый документ, где в обязательном порядке предусмотреть размещение школы и детского сада, считают депутаты.