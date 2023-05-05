В Красноярском крае после жалобы врио губернатора начали восстанавливать разбитую дорогу. Фото: минтранс края

В Абанском районе сегодня работают краевые автодорожные службы. Они восстанавливают проезд на участке дороги Канск – Абан – Богучаны – Покатеево. Это началось после того, как жители пожаловались врио губернатора края Михаилу Котюкову. Они рассказали, что дорога настолько разбита, что в Покатеево не может проехать ни скорая помощь, ни пожарные.

Как сообщили в региональном минтрансе, на место выехали министр отрасли Дмитрий Зотин и руководитель краевого управления автомобильных дорог Андрей Журавлев. Совместно с подрядчиком, который отвечает за содержание данной дороги, проехали более 30 километров. Выводы для себя сделали.

По словам Дмитрия Зотина, сейчас дорожники добавляют щебеночно-песчаную смесь на наиболее разрушенные участки. Это поможет восстановить дорогу до параметров, необходимых для проезда. А в конце мая, когда грунт просохнет, начнется комплексный ремонт.